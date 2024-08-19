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Умер звезда "Клана Сопрано" и "Крестного отца"
19.08.2024 11:57 Алина Груднева

Умер звезда "Клана Сопрано" и "Крестного отца"

На 84-м году жизни скончался легендарный голливудский актер Джон Эпли.

По данным TMZ, он умер еще 7 августа, но известно об этом стало лишь сейчас.

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По словам менеджера Эпли, актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родственников. Уточняется, что смерть наступила по естественным причинам.

"Я очень расстроен смертью господина Эпли. Он был невероятно талантливым актером и его любили друзья. Один из самых классных парней, которых я знал", - сказал менеджер.

Джон Эпли прославился благодаря ролям в "Клане Сопрано" и "Крестном отце". Актер сыграл во многих фильмах и сериалах, среди которых были "Команда А", "Альфред Хичкок" и многие другие.
 

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