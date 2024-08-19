



В РФ придумали, в чем еще можно обвинить Софию Ротару

В России обвинили знаменитую певицу Софию Ротару в "махинациях" с недвижимостью в оккупированном Крыму.



По данным российских СМИ, новую байку про артистку выдал сбежавший РФ экс-депутат Украины и путинист Олег Царев.



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По его словам, Ротару в свое время приобрела виллу в Ялте за символическую сумму под условие того, что на территории будет работать детский кружок.



"Она купила здание за 500 долларов. При условии, что там будет работать детский кружок по пению и музыке. Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", - объявил Царев.



Вокруг виллы Ротару в Крыму уже давно ходят споры в РФ. Россияне никак не могут решиться, что же с ней делать. Недавно ее предложили использовать в качестве госпиталя и санатория для тех, кто участвовал в войне против Украины. Также из виллы хотели сделать ЗАГС.