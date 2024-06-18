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Россияне придумали, что делать с виллой Софии Ротару в Ялте
18.06.2024 17:58 Алина Груднева

Россияне придумали, что делать с виллой Софии Ротару в Ялте

Виллу народной артистки Софии Ротару в аннексированном Россией Крыму предложили использовать в качестве госпиталя и санатория для тех, кто участвовал в войне против Украины.

По данным SHOT, с такой инициативой выступили "Ветераны России".

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Villa Sofia в Ялте оценивается в два миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что из здания сделают ЗАГС. Однако дальше разговоров дело не пошло.
 
Теперь "Ветераны России" обратились в генпрокуратуру, потребовав, чтобы ведомство направило иск об изъятии захваченной виллы.  
 

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