



Россияне придумали, что делать с виллой Софии Ротару в Ялте

Виллу народной артистки Софии Ротару в аннексированном Россией Крыму предложили использовать в качестве госпиталя и санатория для тех, кто участвовал в войне против Украины.



По данным SHOT, с такой инициативой выступили "Ветераны России".



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Villa Sofia в Ялте оценивается в два миллиарда рублей. Изначально предполагалось, что из здания сделают ЗАГС. Однако дальше разговоров дело не пошло.



Теперь "Ветераны России" обратились в генпрокуратуру, потребовав, чтобы ведомство направило иск об изъятии захваченной виллы.

