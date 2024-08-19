



Скандал перед межгендерным поединком: боксер поцеловал боксершу

Австралийский боец ​​Крейг Джонс стал вирусным по совершенно неожиданной причине. Боксер подвергся критике после того, как поцеловал Габи Гарсию перед их межгендерным поединком.

Craig Jones kisses Gabi Garcia at face-offs and the fight is now cancelled 😳 #CGI #BJJ pic.twitter.com/HBf0rqjyZN — MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) August 15, 2024

В эти выходные австралиец должен был сразиться с бразильской суперзвездой в жестокой битве на своем собственном турнире Craig Jones Invitational, но зашел слишком далеко. Джонс, специалист по бразильскому джиу-джитсу, считается одним из лучших борцов в этом виде спорта, одержав 55 побед за карьеру. В то время как Гарсия, еще одна икона бразильского джиу-джитсу, доминирует в женском дивизионе, одержав 71 победу, а также одержав еще шесть побед в профессиональных боях ММА.Эти двое решили сразиться друг с другом по правилам бразильского джиу-джитсу из-за схожих физических данных. Хотя Гарсия, на самом деле, выше и тяжелее своего потенциального соперника. Джонс тут же стал врагом номер один в социальных сетях.Когда два бойца сошлись в поединке, Джонс внезапно схватил Гарсию за голову и поцеловал ее в губы. Гарсия в шоке отпрянула и оттолкнула Джонса, который, смеясь, убежал.“Ты что, сука, мужик, правда?” — закричал Гарсия. “Иди на х…, ты перешел черту”.Кадры этого момента быстро стали вирусными, и поклонники по всему миру начали критиковать Джонса за непростительный поступок. Один из пользователей написал на X: “Это сексуальное насилие”.Другой заявил: “Нет, какого хрена, это не может быть правдой. Тот факт, что люди считают сексуальные домогательства чем-то смешным, пугает”.“Совершать сексуальное насилие над кем-то, зная, что тебя снимает камера, — это просто безумие”.Один из пользователей призвал предъявить Джонсу обвинение в совершении этого поступка.Поклонник написал в X: “Я надеюсь, что Крейга Джонса обвинят в сексуальном насилии, в то время как они считают шуткой насильно целовать женщину”.“То, что они сделали, это выставили себя нарушителями и больными личностями. Они не забывают, что они являются образцами для подражания для молодых людей… больное влияние”.Поскольку турнир Craig Jones Invitational уже начался, пока неизвестно, состоится ли поединок между этой парой.