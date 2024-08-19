Скандал перед межгендерным поединком: боксер поцеловал боксершу
Австралийский боец Крейг Джонс стал вирусным по совершенно неожиданной причине. Боксер подвергся критике после того, как поцеловал Габи Гарсию перед их межгендерным поединком.
Craig Jones kisses Gabi Garcia at face-offs and the fight is now cancelled 😳 #CGI #BJJ pic.twitter.com/HBf0rqjyZN— MMA UNCENSORED (@MMAUNCENSORED1) August 15, 2024
В эти выходные австралиец должен был сразиться с бразильской суперзвездой в жестокой битве на своем собственном турнире Craig Jones Invitational, но зашел слишком далеко. Джонс, специалист по бразильскому джиу-джитсу, считается одним из лучших борцов в этом виде спорта, одержав 55 побед за карьеру. В то время как Гарсия, еще одна икона бразильского джиу-джитсу, доминирует в женском дивизионе, одержав 71 победу, а также одержав еще шесть побед в профессиональных боях ММА.
Эти двое решили сразиться друг с другом по правилам бразильского джиу-джитсу из-за схожих физических данных. Хотя Гарсия, на самом деле, выше и тяжелее своего потенциального соперника. Джонс тут же стал врагом номер один в социальных сетях.
Когда два бойца сошлись в поединке, Джонс внезапно схватил Гарсию за голову и поцеловал ее в губы. Гарсия в шоке отпрянула и оттолкнула Джонса, который, смеясь, убежал.
“Ты что, сука, мужик, правда?” — закричал Гарсия. “Иди на х…, ты перешел черту”.
Кадры этого момента быстро стали вирусными, и поклонники по всему миру начали критиковать Джонса за непростительный поступок. Один из пользователей написал на X: “Это сексуальное насилие”.
Другой заявил: “Нет, какого хрена, это не может быть правдой. Тот факт, что люди считают сексуальные домогательства чем-то смешным, пугает”.
“Совершать сексуальное насилие над кем-то, зная, что тебя снимает камера, — это просто безумие”.
Один из пользователей призвал предъявить Джонсу обвинение в совершении этого поступка.
Поклонник написал в X: “Я надеюсь, что Крейга Джонса обвинят в сексуальном насилии, в то время как они считают шуткой насильно целовать женщину”.
“То, что они сделали, это выставили себя нарушителями и больными личностями. Они не забывают, что они являются образцами для подражания для молодых людей… больное влияние”.
Поскольку турнир Craig Jones Invitational уже начался, пока неизвестно, состоится ли поединок между этой парой.