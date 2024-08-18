



Перечислены распространенные ошибки при питании на работе

Жизнь под диктовку офисного стиля создает рутинные привычки, в том числе в питании, которые могут навредить здоровью и привести к проблемам с весом.



Диетолог и эксперт по правильному питанию Светлана Фус перечислила самые распространенные ошибки при питании на работе и объяснила, почему они являются вредными.



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1. Много тонизирующих напитков. Чай, кофе, энергетики и сладкие напитки в большом количестве ухудшает усвоение железа и кальция из пищи.



2. Слишком большие перерывы между приемами пищи или очень частые перекусы, питание всухомятку, плохое пережевывание приводят к застойным процессам в желчевыводящих путях. Также это можно вызвать обострение хронических заболеваний ЖКТ.



3. Однообразное питание. Один и тот же набор продуктов, приносимый с собой в офис изо дня в день может привести к дефициту витаминов и минералов.



4. Фаст-фуд. Из-за переизбытка глюкозы и жиров в продуктах быстрого питания может развиться сахарный диабет, нарушиться обмен веществ, а также привести к избыточной массе тела.



5. Большое употребление сладостей из-за мифов о том, что так лучше работают мозги.

Энергии и без того будет хватать - около 19% от величины основного обмена веществ приходится на умственную работу. Снижение работоспособности в первую очередь будет из-за неполноценного и нерегулярного питания.



6. Недостаточное количество в рационе фруктов, овощей и зелени в дневном рационе.