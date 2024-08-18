



Вспышка обезьяньей оспы: Казахстан пошел по стопам Китая

Казахстан следом за Китаем решил усилить меры контроля в аэропортах и пограничных переходах из-за вспышки обезьяньей оспы в мире.



Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.



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Пока что случаев этого потенциально опасного заболевания в Казахстане не было зафиксировано.



"Приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Министерство следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения", - сказано в заявлении ведомства.



Ранее об аналогичных мерах сообщили в Китае. Уточнялось, что усиленные меры контроля на въезде в страну будут действовать полгода.