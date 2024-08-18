



КНДР назвала атаку на Курскую область актом терроризма

Северокорейское информационное агентство KCNA заявило, что ситуация в Курской области является непростительным актом террора. Наступательные действия Украины на Россию является результатом антироссийской конфронтационной политики США, которая ставит ситуацию на грань Третьей мировой войны.



Северная Корея осудила вторжение Украины в Россию, добавив, что она всегда будет поддерживать Россию в ее стремлении защитить свой суверенитет, сообщили государственные СМИ в воскресенье.



В КНДР заявили, что США передали президенту Украины Владимиру Зеленскому летальное оружие на “астрономические” суммы.



“Мы решительно осуждаем вооруженное нападение на территорию России со стороны марионеточного режима Зеленского, находящегося под контролем и поддержкой Соединенных Штатов и Запада, как непростительный акт агрессии и террора”, — говорится в заявлении МИД Северной Кореи, сообщает KCNA.



За последний год Северная Корея значительно улучшила свои связи с Россией: лидеры двух стран провели две встречи на высшем уровне, на которых пообещали более тесное сотрудничество во всех областях.

