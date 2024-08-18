



Трамп: у Харрис - смех сумасшедшего человека

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжил свои нападки в адрес соперницы от Демократической партии Камалы Харрис.



По данным Bloomberg, на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре, штат Пенсильвания, объектом его нападок теперь стал ее смех.



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"Люди говорят: "Будь милой". Вы слышали ее смех? Это смех сумасшедшего человека", - сказал Трамп.



Он посетовал, что союзники просили его избегать личных оскорблений в адрес Харрис.



"Пожалуйста, не называйте ее сумасшедшей. Но это то, кем она является", - добавил он.