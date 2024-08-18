В Турции пресечена попытка теракта
Турецкие правоохранители предотвратили попытку теракта.
По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, ликвидированы четыре террориста.
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Подозреваемые нарушили границу на электрических парамоторах, проникнув с территории Ирака. Пограничники выявили нарушение в провинции Ширнак.
В ходе обысков у подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства и оружие. По версии следствия, они планировали совершить теракт. Расследование продолжается.
PARAMOTOR KULLANARAK EYLEM HAZIRLIĞI İÇERİSİNDE OLAN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU 4️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam… pic.twitter.com/KCiiSOImUi