Новости » Происшествия
В Турции пресечена попытка теракта
18.08.2024 19:15 Алина Груднева

В Турции пресечена попытка теракта

Турецкие правоохранители предотвратили попытку теракта.

По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, ликвидированы четыре террориста. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Подозреваемые нарушили границу на электрических парамоторах, проникнув с территории Ирака. Пограничники выявили нарушение в провинции Ширнак.

В ходе обысков у подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства и оружие. По версии следствия, они планировали совершить теракт. Расследование продолжается.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы