



В Турции пресечена попытка теракта

Турецкие правоохранители предотвратили попытку теракта.



По словам министра внутренних дел страны Али Ерликая, ликвидированы четыре террориста.



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Подозреваемые нарушили границу на электрических парамоторах, проникнув с территории Ирака. Пограничники выявили нарушение в провинции Ширнак.



В ходе обысков у подозреваемых нашли самодельные взрывные устройства и оружие. По версии следствия, они планировали совершить теракт. Расследование продолжается.