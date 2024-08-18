



В Баварии из психлечебницы сбежали четверо опасных заключенных

В Баварии из психиатрической лечебницы сбежали четверо заключенных, которые признаны опасными для окружающих.



По данным издания DW, это случилось в городе Штраубинг.



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Четверо преступников угрожали сотрудникам психиатрической лечебницы, после чего им удалось сбежать в направлении города Альбург. Беглецами оказались 31-летний гражданин Боснии и Герцеговины, двое 28-летних немцев и 27-летний гражданин Косово.



"Полиция просит людей не подбирать автостопщиков и не приближаться к ним", - сообщили правоохранители.



На поиски беглецов отправлены вертолеты и кинологи.