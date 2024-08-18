



РФ перебрасывает военных с фронта в Украине в Курскую область, - СМИ

Военное командование РФ перебросило из зоны боевых действий в Украине около 5 тысяч военных для обороны в Курской области.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.



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Среди переброшенных в Россию была бригада из Донецкой области - одного из самых горячих направлений на фронте.



По мнению источника, этих пяти тысяч россиянам будет недостаточно на фоне эффективного продвижения ВСУ в регионе. Согласно его оценке, России для того, чтобы отбросить ВСУ, нужно как минимум 20 тысяч бойцов, при чем, хорошо подготовленных.



В свою очередь, издание "Важные истории" сообщает, что РФ бросила на оборону области так называемую "космическую бригаду". Военных записали в мотострелковый полк, поскольку не хватает кадров.



По словам источников, в приграничные с Украиной районы "космическая бригада" прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ. Сейчас она несет потери.