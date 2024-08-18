



Захарова заявила, что Россия не договаривается с Украиной о перемирии

Мария Захарова заявила, что после вторжения Украины в Киевскую область никаких возможностей для переговоров между Россией и Украиной не осталось.



“Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется”, — сказала Захарова “Ведомостям”.



По словам представительницы российского МИДа, что в апреле 2022 года Киев вышел из переговорного процесса и юридически запретил их проведение, “единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными”.



