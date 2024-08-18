



Операция ВСУ в Курской области: в Эстонии назвали плюсы и минусы

В операции Вооруженных сил Украины в Курской области есть как положительные, так и отрицательные стороны.



По данным ERR, такое заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.



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Он подчеркнул, что в таких ситуациях много чего зависит от того, как долго получается держать планы в секрете. Министр отметил, что абсолютно понимает действия Киева, который не уведомил союзников о подготовке наступления.



"Если Украина пойдет дальше на Курск, то здесь дистанции будут уже совсем другие. И я бы сказал, что это и положительно, и отрицательно. Конечно, минус в том, что они не могут использовать это вооружение, но плюс здесь в том, что это мотивирует украинцев делать свое оружие и свои ракеты", - отметил он.