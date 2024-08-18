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Лукашенко внезапно намекнул на свою отставку: никто не вечен
18.08.2024 12:40 Алина Груднева

Лукашенко внезапно намекнул на свою отставку: никто не вечен

Александр Лукашенко заговорил о возможности своей отставки с поста президента Беларуси.

Соответствующее заявление он сделал в интервью для программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1".

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"Люди должны быть готовы к моему уходу с поста, так как никто не вечен", - сказал он.

Ранее Лукашенко также пригрозил Украине возможным наступлением Беларуси, заговорив о размещении белорусских военных вдоль всей границы.

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