



Лукашенко пригрозил Украине наступлением

Белорусская армия усилена "серьезным оружием" в ожидании возможных столкновений с Украиной.



Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1".



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"На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Мы разместили наших военных вдоль всей границы", - отметил Лукашенко.



По его словам, "оборонительные" действия белорусов могут быть переведены в "наступательные". Он отметил, что все действия проработаны Минском и Москвой.