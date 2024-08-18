Новости » Происшествия
Лукашенко пригрозил Украине наступлением
18.08.2024 12:25 Алина Груднева

Лукашенко пригрозил Украине наступлением

Белорусская армия усилена "серьезным оружием" в ожидании возможных столкновений с Украиной.

Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью для программы "Вести недели" на пропагандистском телеканале "Россия-1".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"На белорусско-украинской границе более 120 тысяч военных Украины они держат на нашей границе. Мы разместили наших военных вдоль всей границы", - отметил Лукашенко.

По его словам, "оборонительные" действия белорусов могут быть переведены в "наступательные". Он отметил, что все действия проработаны Минском и Москвой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы