Умер актер дубляжа, озвучивший Гомера Симпсона
На 80-м году жизни скончался советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров.
По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердила его жена.
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Причина смерти Бориса Быстрова не раскрывается.
Народный артист России озвучил Гомера и других мужских персонажей из популярного мультсериала Симпсоны".
Также он озвучивал героев в "Футураме", Яго в "Аладдине", императора Палпатина в "Звездных войнах", Магнето в "Людях Икс" и многих других культовых героев в фильмах, мультика, сериалах и даже в компьютерных играх.