



Умер актер дубляжа, озвучивший Гомера Симпсона

На 80-м году жизни скончался советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров.



По данным российских СМИ, информацию об этом подтвердила его жена.



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Причина смерти Бориса Быстрова не раскрывается.



Народный артист России озвучил Гомера и других мужских персонажей из популярного мультсериала Симпсоны".



Также он озвучивал героев в "Футураме", Яго в "Аладдине", императора Палпатина в "Звездных войнах", Магнето в "Людях Икс" и многих других культовых героев в фильмах, мультика, сериалах и даже в компьютерных играх.

