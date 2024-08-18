



Шок в Индии: врача изнасиловали и убили в больнице

Граждан Индии поверг в ужас случай изнасилования и убийства женщины-врача в клинике.



Более миллиона врачей и медработников объявили 24-часовую забастовку.



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Шокирующий случай произошел около полутора недель назад в городе Калькутта в штате Западная Бенгалия. 31-летняя женщина-врач была изнасилована и убита прямо в клинике, где она работала.



Полиция арестовала подозреваемого. Выяснилось, что он был волонтером в местной полиции. По данным местных СМИ, на теле женщины были следы сексуального и физического насилия. По данным Reuters, на нее напали, когда она отдыхала после долгой 36-часовой смены. В субботу, 17 августа, многие больницы и клиники прекратили работу в знак протеста.