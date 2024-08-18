UNIFIL: в Ливане ранены трое миротворцев
Новости » Политика
Болгария и США начали совместные военные учения
18.08.2024 14:17 Алина Груднева

Болгария и США начали совместные военные учения

В субботу, 17 августа, стартовали совместные военные учения Болгарии и США, которые получили название "Фракийское лето".

По данным болгарского оборонного ведомства, мероприятия продлятся до 29 августа.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Они проводятся в районах авиабазы в Крумово, аэропорта Пловдив, военного полигона в Чешнегирово и во временно выделенных районах воздушного пространства Республики Болгария.

"Цель совместных учений - повышение возможностей и оперативной совместимости экипажей авиации и соединений противовоздушной обороны ВВС, а также сил специального назначения во время участия в международных учениях и операциях", – сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы