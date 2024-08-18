



Болгария и США начали совместные военные учения

В субботу, 17 августа, стартовали совместные военные учения Болгарии и США, которые получили название "Фракийское лето".



По данным болгарского оборонного ведомства, мероприятия продлятся до 29 августа.



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Они проводятся в районах авиабазы в Крумово, аэропорта Пловдив, военного полигона в Чешнегирово и во временно выделенных районах воздушного пространства Республики Болгария.



"Цель совместных учений - повышение возможностей и оперативной совместимости экипажей авиации и соединений противовоздушной обороны ВВС, а также сил специального назначения во время участия в международных учениях и операциях", – сказано в заявлении.