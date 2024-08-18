



Макрону пригрозили импичментом

Французская ультралевая партия "Непокоренная Франция" пригрозила импичментом президенту страны Эммануэлю Макрону.



Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на заявление представителей партии.



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Макрона обвинили в "институциональном перевороте" против демократии. Поводом послужил отказ "принять к сведению" результаты июльских парламентских выборов.



"Он должен знать, что все конституционные средства будут использованы, чтобы отправить его в отставку", - сказано в заявлении.