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Макрону пригрозили импичментом
18.08.2024 11:45 Алина Груднева

Макрону пригрозили импичментом

Французская ультралевая партия "Непокоренная Франция" пригрозила импичментом президенту страны Эммануэлю Макрону.

Об этом сообщает La Tribune со ссылкой на заявление представителей партии.

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Макрона обвинили в "институциональном перевороте" против демократии. Поводом послужил отказ "принять к сведению" результаты июльских парламентских выборов.

"Он  должен знать, что все конституционные средства будут использованы, чтобы отправить его в отставку", - сказано в заявлении.

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