



В ирландском зоопарке стажер оказался в ловушке в вольере со львами

В ирландском Белфасте сотрудники зоопарка случайно заперли в вольере с берберийскими львами стажера.



По данным Belfast Telegraph, инцидент произошел еще в начале августа.



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Стажер проходил практику по программе профессиональной переподготовки для безработных в возрасте от 50 до 64 лет. Сотрудник закрыл калитку и покинул вольер, забыв о новичке. В результате, мужчине пришлось какое-то время провести взаперти с тремя хищниками, которые свободно гуляли по вольеру.



"Ему очень повезло, что его не убили или не покалечили", - сообщил источник изданию.



По факту происшествия начато расследование. Управление по охране труда Северной Ирландии уведомлено о произошедшем.