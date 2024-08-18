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В ирландском зоопарке стажер оказался в ловушке в вольере со львами
18.08.2024 12:55 Алина Груднева

В ирландском зоопарке стажер оказался в ловушке в вольере со львами

В ирландском Белфасте сотрудники зоопарка случайно заперли в вольере с берберийскими львами стажера. 

По данным Belfast Telegraph, инцидент произошел еще в начале августа.

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Стажер проходил практику по программе профессиональной переподготовки для безработных в возрасте от 50 до 64 лет. Сотрудник закрыл калитку и покинул вольер, забыв о новичке. В результате, мужчине пришлось какое-то время провести взаперти с тремя хищниками, которые свободно гуляли по вольеру.

"Ему очень повезло, что его не убили или не покалечили", - сообщил источник изданию.

По факту происшествия начато расследование. Управление по охране труда Северной Ирландии уведомлено о произошедшем.

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