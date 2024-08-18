



Хуситы угрожают новыми атаками, вне зависимости от ситуации в Газе

Йеменские хуситы пригрозили Израилю продолжить атаки, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.



Такое заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы приветствуем соглашение, которое положит конец агрессии и блокаде Газы, позволит освободить заключенных из израильских тюрем. Но это не повлияет на действия Йемена, Ливана, Ирана и Ирака против Израиля", - сказал представитель хуситов.