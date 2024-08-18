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Хуситы угрожают новыми атаками, вне зависимости от ситуации в Газе
18.08.2024 12:47 Алина Груднева

Хуситы угрожают новыми атаками, вне зависимости от ситуации в Газе

Йеменские хуситы пригрозили Израилю продолжить атаки, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.

Такое заявление сделал представитель поддерживаемой Ираном группировки.

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"Мы приветствуем соглашение, которое положит конец агрессии и блокаде Газы, позволит освободить заключенных из израильских тюрем. Но это не повлияет на действия Йемена, Ливана, Ирана и Ирака против Израиля", - сказал представитель хуситов. 

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