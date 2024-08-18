



Трамп: я выгляжу лучше, чем Камала Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп похвастался своим внешним видом.



По данным газеты The Hill, такое заявление он сделал на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре, штат Пенсильвания.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Говоря о своем внешнем виде, Трамп не забыл выступить с нападками в отношении своего оппонента Камалы Харрис.



"Я гораздо лучше выгляжу, чем она. Я лучше выгляжу, чем Камала", - сказал Трамп.



Таким образом он припомнил недавнюю обложку в журнале Time, где изобразили демократку.



"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много фотографий, которые не вышли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", - отметил он.