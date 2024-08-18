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Трамп: я выгляжу лучше, чем Камала Харрис
18.08.2024 18:37 Алина Груднева

Трамп: я выгляжу лучше, чем Камала Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп похвастался своим внешним видом.

По данным газеты The Hill, такое заявление он сделал на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре, штат Пенсильвания.

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Говоря о своем внешнем виде, Трамп не забыл выступить с нападками в отношении своего оппонента Камалы Харрис.

"Я гораздо лучше выгляжу, чем она. Я лучше выгляжу, чем Камала", - сказал Трамп.

Таким образом он припомнил недавнюю обложку в журнале Time, где изобразили демократку.

"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много фотографий, которые не вышли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", - отметил он.

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