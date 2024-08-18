



Трамп: никогда еще не было так опасно для евреев в США со времен Холокоста

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Камалу Харрис и ее команду за то, что те не взяли в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.



Соответствующее заявление он сделал на предвыборном митинге в Пенсильвании.



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"Они отвергли его (Шапиро, - ред.), потому что он еврей", - сказал он.



Что примечательно, ранее подобные обвинения с его стороны уже были отвергнуты как демократами, так и самим Шапиро.



"Они отвергли его и по другим причинам, но главная причина в том, что он еврей. Если вы посмотрите, что происходит с Израилем и еврейским народом, то поймете, что со времен Холокоста не было более опасного времени, если вы еврей и живете в Америке", - добавил он.