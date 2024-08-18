



Германия может заморозить дополнительную военную помощь Украине: реакция Киева

Правящая коалиция в Германии заморозила дополнительные выплаты в рамках военной помощи Украине.



Изначально такое сообщение появилось в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung.



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Уточнялось, что канцлер Олаф Шольц дал такое распоряжение из-за отсутствия на это в государственном бюджете средств. По данным издания, согласованную ранее помощь все же передадут Украине.



По данным The Telegraph, министр обороны Борис Писториус составил список пожеланий на дополнительные военные поставки в Украину на 4 млрд евро, что вдвое меньше, чем в 2024 году. Однако он получил письмо от министерства финансов, где четко указано, что никаких дополнительных денег не будет. Отмечено, что заморозка выделения дополнительных выплат уже привела к срыву первого важного военного заказа.



В Киеве уже отреагировали на новость о сокращении военной помощи от Германии. Спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.



По его словам, уровень поддержки Украины в 2025 году будет известен после утверждения Германией бюджета, которое состоится в ноябре.



"Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения об уменьшении пособия на следующий год вдвое", - пояснил Тихий.