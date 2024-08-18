



В МАГАТЭ бьют тревогу из-за ядерной угроз на Запорожской АЭС

После атаки дронов в районе Запорожской атомной электростанцией ситуация с ядерной безопасностью усугубилась.



Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.



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"Снова мы видим эскалацию угрозы ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС. Я остаюсь чрезвычайно озабоченным и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон и к строгому соблюдению установленных для защиты завода пяти конкретных принципов", - сказал он.



По словам Гросси, дрон сдетонировал недалеко от прудов для охлаждающей воды и примерно в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая обеспечивает энергопитание завода. Оборудование на ЗАЭС не было повреждено.



"Команда слышала частые взрывы, одиночный огонь из крупнокалиберных пулеметов и ружей, а также артиллерию на разных расстояниях от завода. Нет никаких признаков прекращения военной активности вблизи ЗАЭС", - добавил Гросси, говоря о продолжающихся боевых действиях.

