В Берлине на митинге сторонников ХАМАСа произошли столкновения

В Берлине прошел очередной пропалестинский митинг сторонников ХАМАСа.



По данным Bild, демонстранты выкрикивали нацистские лозунги, а один из них вскинул руку перед камерами в нацистском приветствии.



Сотни сторонников террористической организации прошли маршем в районе Кройцберг. Помимо выкрикивания лозунгов в поддержку ХАМАСа, они показывали символ террора против евреев в виде треугольника.



Параллельно под усиленной охраной проходил митинг в поддержку Израиля. Демонстрантов начали забрасывать яйцами, камнями и бутылками. В ходе столкновений ранены минимум десять полицейских.

Impressions from the sidelines of today’s antisemitic protest. #b1708

A small Israeli protest, the police had to protect in riot gear & with their shields up (some of the bottles, stones & eggs got through, luckily no1 got seriously injured) & a view of the @axelspringer building pic.twitter.com/GJ9DdVwkMQ