



Украинцы нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области

В ночь на 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по комбинату "Кавказ" в Ростовской области.



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



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На объекте хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также для нужд армии. По предварительным данным, произошло как минимум два возгорания.



"Задание выполнено силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины. Меры по подрыву военно-экономического потенциала РФ продолжаются", - сказано в сообщении.



Ранее российские паблики сообщили о пожаре на нефтебазе в результате атаки БПЛА.