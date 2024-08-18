Украина в Курской области показывает "слабые места России", – военные эксперты
Успешная операция ВСУ в Курской области значительно изменила восприятие Украины на Западе. Такое мнение высказывают западные военные эксперты.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости
Так, по словам эксперта Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, первоначальный скептицизм Запада был заменен уважением к достижениям украинских военных. Ланге отмечает, что время покажет окончательные результаты операции, но уже сейчас можно выделить два важных достижения: увеличение обменного фонда и повышение боевого духа украинских военных.
В свою очередь директор Трансатлантической программы по обороне и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Кэтрин Сендак подчеркнула, что операция выявила "слабые места России" и предоставила Киеву дополнительные рычаги для переговоров.