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Украина в Курской области показывает "слабые места России", – военные эксперты
18.08.2024 11:28 Mignews.ua

Украина в Курской области показывает "слабые места России", – военные эксперты

Успешная операция ВСУ в Курской области значительно изменила восприятие Украины на Западе. Такое мнение высказывают западные военные эксперты.

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Так, по словам эксперта Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, первоначальный скептицизм Запада был заменен уважением к достижениям украинских военных. Ланге отмечает, что время покажет окончательные результаты операции, но уже сейчас можно выделить два важных достижения: увеличение обменного фонда и повышение боевого духа украинских военных.

В свою очередь директор Трансатлантической программы по обороне и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Кэтрин Сендак подчеркнула, что операция выявила "слабые места России" и предоставила Киеву дополнительные рычаги для переговоров.

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