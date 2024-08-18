



Украина в Курской области показывает "слабые места России", – военные эксперты

Успешная операция ВСУ в Курской области значительно изменила восприятие Украины на Западе. Такое мнение высказывают западные военные эксперты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Так, по словам эксперта Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, первоначальный скептицизм Запада был заменен уважением к достижениям украинских военных. Ланге отмечает, что время покажет окончательные результаты операции, но уже сейчас можно выделить два важных достижения: увеличение обменного фонда и повышение боевого духа украинских военных.



В свою очередь директор Трансатлантической программы по обороне и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Кэтрин Сендак подчеркнула, что операция выявила "слабые места России" и предоставила Киеву дополнительные рычаги для переговоров.