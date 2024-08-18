



Украинские киберспециалисты взломали в РФ разработчика ядерного оружия

Киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с хакерской группой "ВО Team" успешно парализовали работу российского предприятия, которое занимается разработкой ядерного оружия.



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В результате атаки на единственного провайдера в городе, компанию "Вега", были выведены из строя 1173 коммутатора и 10 серверов, что оставило без интернета и связи ряд стратегических предприятий, включая Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ). Это предприятие является ключевым разработчиком ядерных боеприпасов в России и подключено исключительно к провайдеру "Вега", сообщили в ГУР МО Украины.



Информация на серверах компании "Вега" была уничтожена, что создало значительные проблемы для работы предприятий города. В результате успешной кибероперации были получены персональные данные сотрудников и массив других документов ВНИИТФ, что может помочь выявить механизмы обхода санкций и лиц, причастных к этому.



Следствием кибероперации стала угроза срыва гособоронзаказа агрессора, о чем свидетельствуют комментарии в местных пабликах.



