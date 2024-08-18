РФ совершила комбинированную атаку на Украину: летели дроны и ракеты
В ночь на 18 августа россияне атаковали Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Всего обнаружено 16 средств воздушного нападения:
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 2 баллистические ракеты KN-23;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Уточняется, что всего было сбито восемь дронов и пять ракет.
"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: 2 баллистические ракеты KN-23; 3 крылатые ракеты (тип уточняется); 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - сказано в сообщении.
Уточняется, что остальные ракеты не достигли целей. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.