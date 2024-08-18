



РФ совершила комбинированную атаку на Украину: летели дроны и ракеты

В ночь на 18 августа россияне атаковали Украину баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БпЛА типа "Shahed".



Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.



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Всего обнаружено 16 средств воздушного нападения:



- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";

- 2 баллистические ракеты KN-23;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

- 3 крылатые ракеты (тип уточняется);

- 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136".



Уточняется, что всего было сбито восемь дронов и пять ракет.



"В результате противовоздушного боя зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 13 воздушных целей в пределах Киевской, Сумской и Полтавской областей: 2 баллистические ракеты KN-23; 3 крылатые ракеты (тип уточняется); 8 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - сказано в сообщении.







Уточняется, что остальные ракеты не достигли целей. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.