



На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана

На российской Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2, после чего началось извержение вулкана Шивелуч.



По данным Sky News, очаг землетрясения, эпицентр которого находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский, залегал на глубине 51 км.



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Было объявлено предупреждение о цунами. Информация о значительных разрушениях и пострадавших не поступала.



После афтершоков в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на 8 км в высоту. Объявлен оранжевый код авиационной опасности.

На камчатке произошли серьезные природные катаклизмы: мощное землетрясение и извержение вулкана.* Землетрясение магнитудой 7 баллов спровоцировало извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту 8 км. pic.twitter.com/XgtAk2kUsG — HeyTam (@HeyTam) August 18, 2024

Вот он, красавец (гад) Шивелуч. Вечно с ним у нас проблемы.



* видео этой ночью pic.twitter.com/6d1KenmMqM — КсZения (@laviniadurer) August 18, 2024

Вулкан Шивелуч на Камчатці після землетрусу.



Ситуація на даний час. На Камчатці зараз 17:00 за місцевим часом pic.twitter.com/QuM0RwQpZo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024