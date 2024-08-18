На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана
На российской Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2, после чего началось извержение вулкана Шивелуч.
По данным Sky News, очаг землетрясения, эпицентр которого находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский, залегал на глубине 51 км.
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Было объявлено предупреждение о цунами. Информация о значительных разрушениях и пострадавших не поступала.
После афтершоков в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на 8 км в высоту. Объявлен оранжевый код авиационной опасности.
На камчатке произошли серьезные природные катаклизмы: мощное землетрясение и извержение вулкана.* Землетрясение магнитудой 7 баллов спровоцировало извержение вулкана Шивелуч. Столб пепла поднялся на высоту 8 км. pic.twitter.com/XgtAk2kUsG— HeyTam (@HeyTam) August 18, 2024
Вот он, красавец (гад) Шивелуч. Вечно с ним у нас проблемы.— КсZения (@laviniadurer) August 18, 2024
* видео этой ночью pic.twitter.com/6d1KenmMqM
Вулкан Шивелуч на Камчатці після землетрусу.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 18, 2024
Ситуація на даний час. На Камчатці зараз 17:00 за місцевим часом pic.twitter.com/QuM0RwQpZo
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. Вскоре после него на полуострове началось извержение вулкана Шивелуч. Охренеть, конечно. Как же вовремя @olianuprekrati успела вернуться из тех краёв. pic.twitter.com/XaIL9BKPOJ— Ilves Noreen (@inkerinilves) August 17, 2024