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На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана
18.08.2024 10:50 Алина Груднева

На Камчатке после землетрясения началось извержение вулкана

На российской Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,2, после чего началось извержение вулкана Шивелуч.

По данным Sky News, очаг землетрясения, эпицентр которого находился в 108 км от города Петропавловск-Камчатский, залегал на глубине 51 км. 

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Было объявлено предупреждение о цунами. Информация о значительных разрушениях и пострадавших не поступала.

После афтершоков в Усть-Камчатске началось извержение вулкана Шивелуч, который выбросил пепел на 8 км в высоту. Объявлен оранжевый код авиационной опасности.

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