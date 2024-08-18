



Наступление ВСУ в Курской области: поврежден очередной мост

Возле села Званное в Курской области в ходе наступления ВСУ поврежден еще один мост.



По данным Telegram-канала ASTRA, речь идет о переправе через реку Сейм.



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Судя по кадрам, посреди моста образовался огромный пролом. Чем именно был нанесен по нему удар, не уточняется. Есть вероятность, что переправа больше не пригодна для тяжелого транспорта.



Таким образом, в Глушковском районе остался лишь один мост, который находится в селе Кариж. То есть, ВС РФ почти не имеют путей для поставок вооружения и провизии.



