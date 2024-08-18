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В Ростовской области вспыхнула нефтебаза
18.08.2024 09:05 Алина Груднева

В Ростовской области вспыхнула нефтебаза

В воскресенье, 18 августа, в Ростовской области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза.

Информацию об этом подтвердил губернатор региона Василий Голубев.

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По его словам, атака дронов была "отражена". Голубев отметил, что возгорание дизельного топлива на территории промышленных складов в Пролетарске произошло из-за падения обломков.

На место происшествия прибыли пожарные бригады и специальный поезд. Информации о пострадавших не поступала.


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