В Ростовской области вспыхнула нефтебаза
В воскресенье, 18 августа, в Ростовской области из-за атаки дронов загорелась нефтебаза.
Информацию об этом подтвердил губернатор региона Василий Голубев.
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По его словам, атака дронов была "отражена". Голубев отметил, что возгорание дизельного топлива на территории промышленных складов в Пролетарске произошло из-за падения обломков.
На место происшествия прибыли пожарные бригады и специальный поезд. Информации о пострадавших не поступала.