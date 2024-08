Британец установил мировой рекорд, спрыгнув на лыжах в Гималаях

Британский лыжник Джошуа Брегмен побил рекорд, спрыгнув со скалы высотой 5,716 метра и приземлившись при помощи парашюта в Гималаях.



Он попал в Книгу рекордов Гиннесса, получив титул самого высокогорного лыжника-бейсджампинга в мире.



Этот невероятный трюк он выполнил на вершине Мера-Пик. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году на высоте 4,359 м французом Маттиасом Жиро. Над подготовкой прыжка Брегмен со своей командой работал две недели.



"Мечта состояла в том, чтобы сделать несколько красивых S-образных поворотов и убедительно спуститься со скалы, но на самом деле у нас была лишь скромная каменистая взлетно-посадочная полоса на высоте около 6000 метров", - признался рекордсмен.



Целью Джоша был сбор средств на благотворительность и повышение осведомленности о торговле людьми в Непале.

