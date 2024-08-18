



Джордж Сантос признает себя виновным в деле о мошенничестве

По сообщениям американских СМИ , бывший конгрессмен от Нью-Йорка Джордж Сантос, как ожидается, признает себя виновным в широкомасштабном деле о мошенничестве.



Сантосу, который стал первым исключенным членом Конгресса за более чем 20 лет, предъявлены 23 обвинения в совершении тяжких преступлений федерального характера, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и нецелевое использование средств избирательной кампании.



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В прошлом году республиканец не признал себя виновным.



Ожидается, что Сантос предстанет перед судом в Сентрал-Айлипе, штат Нью-Йорк, в понедельник и изменит свое заявление, сообщил CBS News, новостному партнеру BBC в США, источник, знакомый с ситуацией.

