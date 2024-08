Ужас в Лейпциге: загорелось колесо обозрения с людьми

В Лейпциге на фестивале Highfield вспыхнуло колесо обозрения, на котором отдыхали люди.



Об этом сообщает немецкое издание Bild.



Пожар вспыхнул вечером, 17 августа. Пламя сначала вырвалось из одной из кабин, а затем перекинулось на вторую. Всего в общей сложности пострадали около 30 человек.



"Четыре человека получили ожоги и один человек получил травмы в результате падения. Еще 18 человек подверглись воздействию дыма. Среди пострадавших были сотрудники экстренных служб, в том числе сотрудники полиции", - сообщили в полиции Лейпцига.



Причина возгорания устанавливается. По факту происшествия начато расследование.

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany - which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames. #BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt

