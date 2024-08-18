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Непобедимую кобылу в скачках, появившуюся на обложке Vogue усыпили
18.08.2024 05:30 MIGnews.com

Непобедимую кобылу в скачках, появившуюся на обложке Vogue усыпили

Непобедимая "Черная Икра" по прозвищу "Чудо из-под земли" умерла в возрасте 17 лет.

Вышедшая на пенсию австралийская кобыла выиграла рекордные 25 скачек подряд за свою карьеру с 2009 по 2013 год.
Среди ее триумфов - драматическая победа на скачках в Ройял-Аскот в 2012 году, когда жокей Люк Нолен выиграл, несмотря на ослабление перед финишем.

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Она четырежды признавалась лучшим спринтером мира и трижды австралийской лошадью года, а на родине была настолько известна, что появилась на обложке журнала Vogue.

"Это тяжелое чувство, она очень много значила для нас", - сказал Нолен, который выступал на "Черной икре" в 22 из 25 побед.

"Она была неотъемлемой частью моей карьеры, но, что еще важнее, она была так важна для самих скачек. Она была одним из наших конных героев".

"Черная Икра" страдала от ламинита, изнурительного заболевания, поражающего копыта лошади, и была усыплена накануне своего 18-летия после рождения жеребенка.

Питер Муди, ее тренер из Мельбурна, сказал: "Невозможно не привязаться к большинству животных, тем более к таким, как она. Она родила жеребенка, жеребенка от жеребца "Шницеля", и вскоре после этого ее усыпили по гуманным соображениям".
 

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