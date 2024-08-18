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На съезде демократов в Чикаго проведут демонстрации против войны в Газе
18.08.2024 07:44 Алина Груднева

На съезде демократов в Чикаго проведут демонстрации против войны в Газе

На этой неделе тысячи активистов проведут демонстрации в Чикаго на съезде Демократической партии.

Протестующие хотят привлечь внимание к правам на аборт, экономической несправедливости и войне между Израилем и ХАМАСом в Газе.

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По прогнозам, в этот раз пройдут более масштабные демонстрации, чем на съезде демократов в Милуоки. Ожидается, что активисты будут выходить на митинги каждый день. Несмотря на то, что повестки дня у них будут разными, главным приоритетом является прекращение огня в Газе.

Мероприятия стартуют 18 августа, накануне съезда. Сегодня активисты будут выступать за право на аборты.

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