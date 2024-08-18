



Опрос: Харрис опережает Трампа

Вице-президент США Камала Харрис с небольшим отрывом опережает своего оппонента от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа.



По данным Washington Post, об этом свидетельствуют результаты опроса ABC News / Ipsos.



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В преддверии съезда демократов в Чикаго Харрис набрала 49%, в то время как у Трампа - 45%.



Если учитывать других кандидатов, то Харрис получает 47%, Трамп - 44%, Роберт Ф. Кеннеди-младший - 5%.



"Учитывая погрешность этого опроса, лидерство Харрис среди зарегистрированных избирателей не считается статистически значимым. Преимущество вице-президента в три процентных пункта в гонке, в которой участвуют кандидаты от третьих партий, немного меньше, чем отрыв Байдена в 4,5 пункта в 2020 году", - сказано в материале.