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Безлимит от Wizz Air был мгновенно распродан. Но остались недовольные
18.08.2024 04:30 MIGnews.com

Безлимит от Wizz Air был мгновенно распродан. Но остались недовольные

Новая схема Wizz Air за €499 за год вызвала небывалый ажиотаж.

Все 10 000 членских билетов программы были распроданы мгновенно.

Однако, остались недовольные, которые в условиях программы не прочитали, что нужно будет платить €10 за каждый рейс дополнительно. Багаж не включен в стоимость. И бронировать придется за 3 дня, без возможности отмены рейса.

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Схема схема Wizz Air аналогична тем, которые предлагают Frontier Airlines в США и малазийская AirAsia.
 

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