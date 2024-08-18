



Безлимит от Wizz Air был мгновенно распродан. Но остались недовольные

Новая схема Wizz Air за €499 за год вызвала небывалый ажиотаж.



Все 10 000 членских билетов программы были распроданы мгновенно.



Однако, остались недовольные, которые в условиях программы не прочитали, что нужно будет платить €10 за каждый рейс дополнительно. Багаж не включен в стоимость. И бронировать придется за 3 дня, без возможности отмены рейса.



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Схема схема Wizz Air аналогична тем, которые предлагают Frontier Airlines в США и малазийская AirAsia.

