



NYP: Ребенка с синдромом Дауна умышленно заперли в клетке для инвентаря

В одном из маленьких городков штата Канзас в США произошел чудовищный случай. Как выяснило следствие сотрудник школьного округа неоднократно заталкивал ребенка с синдромом Дауна в подсобку, бил мальчика и однажды сфотографировал его запертым в клетке, используемой для хранения спортивного инвентаря. Это утверждается в иске.

A Kansas school employee is accused of locking a special education student in a cage, striking the boy and leaving him in soiled clothes, according to a federal lawsuit filed Friday. W/ @lukitsbill https://t.co/npc0O8Sdtp — Sarah Ritter (@sarahgritter) August 16, 2024

В пятницу в федеральный суд был подан иск, где было сказано что парапрофессионал, приставленный к 15-летнему мальчику, отправил фотографию сотрудникам округа Кау-Вэлли, сравнив подростка с животным и “высмеивая его серьезное, унизительное и дискриминационное поведение”.Родители ребенка-инвалида в иске утверждали, что у парапрофессионала не было ключа от клетки, и ему пришлось обратиться за помощью к другим сотрудникам округа, чтобы открыть дверь и освободить их сына, имя которого в жалобе указано только по инициалам.В иске, к которому прилагается фотография, говорится, что неясно, как долго ребенок находился в клетке.По сути дела помощник, приставленный к несовершеннолетнему инвалиду, применял чудовищные систематические издевательства к своему подопечному.В электронных записях суда не указано ни одного адвоката округа, а телефонные сообщения и электронные письма, отправленные сотрудникам округа, не были немедленно возвращены.Сотрудник заведения засунул ребенка шкаф без всякой на то поведенческой причины, говорится в иске. Хотя, сложно себе представить, что в какой-либо другой ситуации больной синдромом Дауна должен оказаться в таком боксе в качестве наказания за “плохое поведение”.Попечитель ежедневно оскорблял ребенка. Он орал ему ругательства в нескольких сантиметрах от лица, дергая при этом за воротник рубашки, бул его по шее и лицу. Все это происходило еженедельно.Пострадавший мальчик, говорящий короткими, сокращенными предложениями, описал инцидент, используя слова “удар”, “шкаф” и имя парапрофессионала.Сотрудник также заставлял подростка подолгу ходить в грязной одежде и лишал его еды во время обеда.При этом некоторые сотрудники выразили свою обеспокоенность учителю специального образования, который курировал работу парапрофессионала, а также директору по специальному образованию округа.Однако никто из них не вмешался, хотя в прошлом уже поступали жалобы на отношение этого специалиста к ученикам-инвалидам.В результате системной долгой тирании поведение мальчика ухудшилось.В иске говорится, что он отказывается выходить из дома из-за страха, перестал говорить и все чаще бьет себя кулаками по голове.