NYP: Ребенка с синдромом Дауна умышленно заперли в клетке для инвентаря

В одном из маленьких городков штата Канзас в США произошел чудовищный случай. Как выяснило следствие сотрудник школьного округа неоднократно заталкивал ребенка с синдромом Дауна в подсобку, бил мальчика и однажды сфотографировал его запертым в клетке, используемой для хранения спортивного инвентаря. Это утверждается в иске.

A Kansas school employee is accused of locking a special education student in a cage, striking the boy and leaving him in soiled clothes, according to a federal lawsuit filed Friday. W/ @lukitsbill https://t.co/npc0O8Sdtp