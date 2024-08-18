Новости » Происшествия
В Испании средь бела дня на футбольном поле зарезали ребенка
18.08.2024 19:00 Алина Груднева

В Испании средь бела дня на футбольном поле зарезали ребенка

В испанской провинции Толедо мужчина в маске средь бела дня накинулся на детей, которые играли на футбольном поле.

По данным El Pais, 11-летний мальчик скончался от ранений.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

После этого нападавший скрылся на автомобиле. По версии следствия, речь идет о подростке возрастом примерно 16-17 лет.

Начата масштабная операция по поиску убийцы. В связи с трагедией мэрия объявила три дня траура.

"Я выражаю свои соболезнования и сочувствие семье ребенка и надеюсь, что преступник будет найден и привлечен к ответственности в кратчайшие сроки", - сказал председатель правительства автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсия-Паге.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы