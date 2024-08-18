Daily Mail: Елена Зеленская: “Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”
Первая леди Украины в новом интервью Daily Mail заявила, что продолжающаяся война с Россией укрепила ее брак с мужем-президентом.
Рада була вітати в Україні лорда, запрошеного кореспондента @MailOnline та партнера @Zelenska_FND Майкла Ешкрофта @LordAshcroft. Завжди вдячна йому і всьому народу 🇬🇧 за дієву підтримку. Цього разу мали нагоду обговорити складну тему «перемир’я», яке дехто нав’язує Україні. pic.twitter.com/TEQ7Sg6ZN8— Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) August 18, 2024
Стойкость Владимира Зеленского перед лицом кровопролития и политических потрясений является “доказательством” того, что 20 лет назад она вышла замуж за правильного партнера.
“Я думаю, мы стали ближе и более связаны, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы надеялись”, — сказала Елена Зеленская изданию Daily Mail в офисе президента в центре Киева.
“Я думаю, я его не подвела, и он никогда меня не подводит”.
Елена Зеленская и двое детей живут отдельно от президента Украины с тех пор, как Россия вторглась в их страну в феврале 2022 года.
Владимир Зеленский, как известно, решил остаться в военной столице Украины, несмотря на предоставленную ему возможность безопасно укрыться.
Мужество, которое проявил бывший актер — и продолжает проявлять — только усилило любовь Первой леди к ее мужу, несмотря на то, что у нее было мало возможностей проводить время со своим спутником жизни.
“Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”, — сказала Елена Зеленская.
“Но для меня это не было сюрпризом. Это было просто еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека”, — продолжила она.
“В ужасные дни, недели и месяцы начала войны я ни на секунду не сомневался в том, как он себя поведет. Но еще больше я горжусь его стойкостью. Это долгий марафон”.
Зеленская ясно дала понять, что питает ненависть к президенту России Владимиру Путину. По словам Первой леди, Россией управляет “какой-то монстр”.
На вопрос о том, беспокоит ли ее возможность победы Дональда Трампа, чья предвыборная кампания направлена на сокращение финансирования украинской армии, на переизбрании, жена Президента Украины ответила, что надеется, что это не более чем “простые домыслы”.
“Выборы в США — это то, от чего многое зависит для многих стран, особенно для тех, кто, как и мы, надеется на их поддержку”, — сказала она.
По оценкам чиновников, с начала войны 18 месяцев назад погибло более 11 000 мирных жителей Украины, а также до 100 000 солдат.