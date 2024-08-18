



Daily Mail: Елена Зеленская: “Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”

Первая леди Украины в новом интервью Daily Mail заявила, что продолжающаяся война с Россией укрепила ее брак с мужем-президентом.



Рада була вітати в Україні лорда, запрошеного кореспондента @MailOnline та партнера @Zelenska_FND Майкла Ешкрофта @LordAshcroft. Завжди вдячна йому і всьому народу 🇬🇧 за дієву підтримку. Цього разу мали нагоду обговорити складну тему «перемир’я», яке дехто нав’язує Україні. pic.twitter.com/TEQ7Sg6ZN8 — Olena Zelenska / Олена Зеленська (@ZelenskaUA) August 18, 2024

Стойкость Владимира Зеленского перед лицом кровопролития и политических потрясений является “доказательством” того, что 20 лет назад она вышла замуж за правильного партнера.“Я думаю, мы стали ближе и более связаны, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы надеялись”, — сказала Елена Зеленская изданию Daily Mail в офисе президента в центре Киева.“Я думаю, я его не подвела, и он никогда меня не подводит”.Елена Зеленская и двое детей живут отдельно от президента Украины с тех пор, как Россия вторглась в их страну в феврале 2022 года.Владимир Зеленский, как известно, решил остаться в военной столице Украины, несмотря на предоставленную ему возможность безопасно укрыться.Мужество, которое проявил бывший актер — и продолжает проявлять — только усилило любовь Первой леди к ее мужу, несмотря на то, что у нее было мало возможностей проводить время со своим спутником жизни.“Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”, — сказала Елена Зеленская.“Но для меня это не было сюрпризом. Это было просто еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека”, — продолжила она.“В ужасные дни, недели и месяцы начала войны я ни на секунду не сомневался в том, как он себя поведет. Но еще больше я горжусь его стойкостью. Это долгий марафон”.Зеленская ясно дала понять, что питает ненависть к президенту России Владимиру Путину. По словам Первой леди, Россией управляет “какой-то монстр”.На вопрос о том, беспокоит ли ее возможность победы Дональда Трампа, чья предвыборная кампания направлена ​​на сокращение финансирования украинской армии, на переизбрании, жена Президента Украины ответила, что надеется, что это не более чем “простые домыслы”.“Выборы в США — это то, от чего многое зависит для многих стран, особенно для тех, кто, как и мы, надеется на их поддержку”, — сказала она.По оценкам чиновников, с начала войны 18 месяцев назад погибло более 11 000 мирных жителей Украины, а также до 100 000 солдат.