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Daily Mail: Елена Зеленская: “Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”
18.08.2024 18:11 Катя Шульц

Daily Mail: Елена Зеленская: “Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”

Первая леди Украины в новом интервью Daily Mail заявила, что продолжающаяся война с Россией укрепила ее брак с мужем-президентом.


Стойкость Владимира Зеленского перед лицом кровопролития и политических потрясений является “доказательством” того, что 20 лет назад она вышла замуж за правильного партнера.

“Я думаю, мы стали ближе и более связаны, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы надеялись”, — сказала Елена Зеленская изданию Daily Mail в офисе президента в центре Киева.

“Я думаю, я его не подвела, и он никогда меня не подводит”.
Елена Зеленская и двое детей живут отдельно от президента Украины с тех пор, как Россия вторглась в их страну в феврале 2022 года.
Владимир Зеленский, как известно, решил остаться в военной столице Украины, несмотря на предоставленную ему возможность безопасно укрыться.

Мужество, которое проявил бывший актер — и продолжает проявлять — только усилило любовь Первой леди к ее мужу, несмотря на то, что у нее было мало возможностей проводить время со своим спутником жизни.

“Я должна быть откровенной, да, я горжусь им”, — сказала Елена Зеленская.

“Но для меня это не было сюрпризом. Это было просто еще одно доказательство того, что я выбрала правильного человека”, — продолжила она.

“В ужасные дни, недели и месяцы начала войны я ни на секунду не сомневался в том, как он себя поведет. Но еще больше я горжусь его стойкостью. Это долгий марафон”.

Зеленская ясно дала понять, что питает ненависть к президенту России Владимиру Путину. По словам Первой леди, Россией управляет “какой-то монстр”.

На вопрос о том, беспокоит ли ее возможность победы Дональда Трампа, чья предвыборная кампания направлена ​​на сокращение финансирования украинской армии, на переизбрании, жена Президента Украины ответила, что надеется, что это не более чем “простые домыслы”.

“Выборы в США — это то, от чего многое зависит для многих стран, особенно для тех, кто, как и мы, надеется на их поддержку”, — сказала она.

По оценкам чиновников, с начала войны 18 месяцев назад погибло более 11 000 мирных жителей Украины, а также до 100 000 солдат.
 

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