



Украина избавляется от Московского патриархата

“Церковь в Украине будет лишена московского влияния. Еще с советских времен церковь в России и для России - это территория и уши их спецслужб. Россия сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры. Это ширма для убийств и насилия.



Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. И это не о свободе, а о чем-то другом. Не стоит такого делать - наше общество прошло уже все тесты на единство. Церковного раскола здесь не будет. И угроз также”, - об этом написал в своем телеграм-канале руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.









