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В Англии женоненавистничество приравняют к экстремизму
18.08.2024 18:51 Катя Шульц

В Англии женоненавистничество приравняют к экстремизму

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила о том, что  стратегия страны по борьбе с экстремизмом будет пересмотрена.

В частности будет проанализирован рост исламистского и ультраправого экстремизма, а также “более широкие тенденции”. В особенности речь идет о радикальном женоненавистничестве и прочих идеологических или религиозных системах, которые поощряют насилие. 

Министр обратила внимание на то, что эта тенденция уже давно в ходу, а не просто “набирает обороты”. Она также рассказала о планах запустить государственную программу, в рамках которой людей, приверженных экстремистским идеологиям, будут ставить на учет и обеспечивать психологической помощью. Ожидается, что правительство Великобритании начнет рассматривать вышеуказанные меры уже осенью.
 

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