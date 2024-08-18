



Шоумен Солнцев назвал причину отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

В отъезде примадонны Аллы Пугачевой и Максима Галкина с детьми из РФ не последнюю роль сыграл шоумен.



Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал шоумен Рустам Солнцев.



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"У него настолько хрустальные и смелые чувства, несмотря на то, что он базировался на "Первом канале", появлялся в "Огонях" на всех этих каналах, поднимал здравицу и все эти бокалы на Новый год, и все остальное. Нет! Этом человек был наполнен свободой как воздухом. И когда эту свободу начали откачивать уже в промышленных масштабах, то действия Макс, его отъезд с семьей, женой и детьми - он был неизбежен", - отметил Солнцев.



По словам шоумена, Галкин выбрал честность и безопасность своей семьи, а нападки российских пропагандистов для него оказались пустым звуком.



"Перед ними (пропагандистами, - ред.) был уже вполне себе сформированный человек - очень крутой, свободолюбивый, талантливый артист. В первую очередь - человек, отец, муж", - добавил он.



Солнцев признался, что Пугачева и Галкин послужили для него примером. Теперь каждый раз, когда кто-то накидывается на него с нападками, он отвечает: "Слушай, Пугачева уехала. Ну кто я такой, чтобы сомневаться в этом действии?". По его словам, звездна пара показала, как правильно поступать.