



Маск "открестился" от Кадырова: ничего не дарил

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он якобы подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.



Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Х.



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У Маска спросили, почему тот выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если сам поставляет в подсанкционную страну свои электромобили, готовые к использованию в военных целях.



"Вы серьезно настолько отсталый, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно", - ответил Маск.



По его словам, обвинения в том, что он поставляет электрокары врагу США, является еще одним примером лживости пропагандистских СМИ.