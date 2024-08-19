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Маск "открестился" от Кадырова: ничего не дарил
19.08.2024 08:37 Алина Груднева

Маск "открестился" от Кадырова: ничего не дарил

Американский миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что он якобы подарил главе Чечни Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.

Соответствующий пост он опубликовал в своей социальной сети Х.

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У Маска спросили, почему тот выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если сам поставляет в подсанкционную страну свои электромобили, готовые к использованию в военных целях.

"Вы серьезно настолько отсталый, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно", - ответил Маск.

По его словам, обвинения в том, что он поставляет электрокары врагу США, является еще одним примером лживости пропагандистских СМИ.

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