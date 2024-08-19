



США и Южная Корея начали масштабные военные учения на фоне угроз от КНДР

США и Южная Корея начали совместные масштабные военные учения.



По данным информационного агентства Yonhap, мероприятия будут продолжаться 11 дней - до 29 августа.



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Целью совместных учений, получивших название "Щит свободы Ульчи", является усиление готовности к обороне на фоне военных угроз со стороны КНДР.



В этом году будут отрабатываться сценарии полномасштабной войны против Северной Кореи. Учения включают компьютерные командно-штабные тренировки и полевые маневры.