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США и Южная Корея начали масштабные военные учения на фоне угроз от КНДР
19.08.2024 11:13 Алина Груднева

США и Южная Корея начали масштабные военные учения на фоне угроз от КНДР

США и Южная Корея начали совместные масштабные военные учения.

По данным информационного агентства Yonhap, мероприятия будут продолжаться 11 дней - до 29 августа.

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Целью совместных учений, получивших название "Щит свободы Ульчи", является усиление готовности к обороне на фоне военных угроз со стороны КНДР.

В этом году будут отрабатываться сценарии полномасштабной войны против Северной Кореи. Учения включают компьютерные командно-штабные тренировки и полевые маневры.

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