



Британский дипломат подал в отставку из-за продажи королевством оружия Израилю

Британский дипломат Марк Смит подал в отставку в знак протеста против продажи правительством Соединенного Королевства оружия Израилю.



Об этом сообщает издание HuffPost UK.



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По словам журналистки Хинд Хасан, Смит работал в посольстве Великобритании в Дублине.



"С грустью сообщаю об отставке после долгой дипломатической службы, однако я больше не могу выполнять свои обязанности, зная, что это ведомство может быть замешано в военных преступлениях", - сказал дипломат в своем письме.



Он заявил, что "не может быть оправданий для продолжения продаж Великобританией оружия Израилю".



"Я поднимал этот вопрос на всех уровнях организации, в том числе в ходе официального расследования, и не получил ничего, кроме "спасибо, мы приняли к сведению ваши опасения", - добавил он.