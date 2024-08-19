



В РФ работу фонда Джорджа Клуни признали "нежелательной"

Российская генпрокуратура после слухов о том, что фонд Джорджа Клуни намерен преследовать пропагандистов в ряде стран, объявила его работу "нежелательной".



Об этом сообщает "Русская служба ВВС" со ссылкой на релиз прокуратуры.



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В РФ объявили, будто фонд Джорджа Клуни "прикрывается гуманитарными идеями", в то время как продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России, а также "публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО".



Напомним, что в мае одна из сотрудниц фонда заявила, что организация инициирует возбуждение уголовных дело против российских пропагандистов в Европе.



Через пару дней сам Клуни опроверг ее слова, заявив, что его фонд не будет преследовать журналистов.